Roma: al via le iniziative per la Giornata della Memoria 2024

In occasione della Giornata della Memoria 2024, l'Auditorium della Tecnica di Confindustria a Roma e’ stato il palcoscenico di un evento organizzato dalla Fondazione Museo della Shoah dedicato ai Giusti tra le Nazioni.

La serata è stata condotta da Claudia Conte, giornalista e attivista per i diritti umani, prevede, sempre in prima linea per la lotta all’antisemitismo.

Dopo i saluti istituzionali, erano presenti tra gli altri l’Ambasciatore di Israele Alon Bar e l’Ambasciatore della Repubblica di Germania Hans Dieter Lucas, la proiezione in anteprima del documentario Storie della Shoah in Italia. I Giusti, prodotto in collaborazione con Rai Documentari alla presenza dell’AD Roberto Sergio e con il sostegno dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania e dell'UCEI - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Significativa la presenza del Rabbino Capo della Comunità ebraica di Roma Rav Di Segni e la presenza in sala di famiglie di salvati e salvatori.

Momento clou della serata, la cerimonia solenne in cui è stato conferito il titolo più recente di Giusti tra le Nazioni alla famiglia Salimei, una delle circa 700 famiglie italiane che ha messo a rischio la propria vita per salvare degli ebrei, la famiglia Morpurgo presente in sala, durante la persecuzione nazifascista nell’Italia della Seconda Guerra Mondiale.



“Con questo Evento dedicato ai Giusti - dichiara il Presidente della Fondazione Mario Venezia - abbiamo scelto di porre l'accento su una dimensione positiva, che testimonia l'Impegno costante della Fondazione nel contribuire a una comunicazione sobria ed equilibrata, in

contrapposizione alla brusca retorica antisemita, tornata purtroppo alla ribalta nei tempi correnti. Confidiamo che questa iniziativa possa ispirare un senso di riflessione e di apprezzamento per le azioni coraggiose compiute durante quei periodi bui, e che contribuisca alla diffusione di valori umani fondamentali”.



Queste le parole di Claudia Conte: “La Memoria è un dovere morale di tutti, una responsabilità. Gli eventi celebrativi del Giorno della Memoria sono importanti perché hanno l’obiettivo di ricordare e commemorare le vittime della Shoah. Sono onorata di presentare questa iniziativa così commovente dedicata ai Giusti tra le Nazioni. Se tanti hanno commesso crimini atroci, tanti hanno anche rischiato la vita per salvare bambini, donne e uomini innocenti da morte certa. I Giusti sono esempi di coraggio che dimostrano che la coscienza morale dell’umanità non sarà mai oscurata dal male”.



Il documentario Storie della Shoah in Italia. I Giusti, che sarà proiettato in anteprima nazionale il 26 gennaio su Rai3, sarà presentato dal regista Alessandro Arangio Ruiz e dagli autori Isabella Insolvibile e Amedeo Osti Guerrazzi.

Il documentario, che gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, dell'Ambasciata d'Israele in Italia, della Regione Lazio, di Roma Capitale, dell'UCEI - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, della Comunità Ebraica di Roma e dell'Associazione Figli della Shoah, rappresenta un tributo toccante alle persone che si sono distinte per il loro coraggio e la loro umanità nel salvare e proteggere gli ebrei dal genocidio nazista.