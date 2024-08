Rugby: i Lupi sono pronti, venerdì a L'Aquila la sfida alle Fiamme Oro

Con l’allenamento tenuto ieri pomeriggio sul campo del Centro di preparazione olimpica del Coni dell’Acqua Acetosa, gli allenatori Alfredo De Angelis e Daniele Montella hanno potuto definire la lista dei 31 giocatori che venerdì 30 faranno parte del gruppo dei Lupi nella seconda uscita della rinata, storica selezione del Centro Sud.

I Lupi sfideranno sul campo Centi Colella de L’Aquila (ore 18) le Fiamme Oro in occasione della giornata di chiusura delle celebrazioni della 730/a Perdonanza Celestiniana, evento che da sempre mescola la storia e la cultura del capoluogo abruzzese e la sua passione per il rugby. “I Lupi rappresentano una grande opportunità di mettere alla prova tutti noi ragazzi del Centro Sud, in un contesto che ci vede operare fuori dai nostri club e contro avversari di rilievo”, dice il capitano Gabriele Baffigi, centro della Lazio. “A L’Aquila sfideremo un avversario di livello. Stiamo creando un bel gruppo e cercando di trovare la nostra identità. Tenendo bene impresso nella mente cosa e chi rappresentiamo, una franchigia storica e i grandi giocatori del passato che hanno indossato questa maglia. Che deve rappresentare un onore e un punto di partenza. Ringraziando anche tutto lo staff, il comitato regionale e gli sponsor che ci stanno dietro e ci permettono di scendere in campo in questa bella iniziativa”. A margine dell’allenamento, l’allenatore Daniele Montella ha aggiunto: “Siamo consapevoli che sarà un test molto duro, specialmente a livello fisico. E’ stato un ottimo allenamento per constatare anche la condizione in questo particolare momento della stagione, nel quale tutte le squadre sono nel pieno della preparazione. Ma siamo pronti a scendere in campo venerdì”.

Con la prima squadra ormai da diversi anni lontana dai massimi palcoscenici della palla ovale, questa iniziativa va a inquadrarsi alla volontà che le stesse Fiamme Oro avevano espresso lo scorso inverno, “trasferendo” proprio a L’Aquila il match casalingo di campionato con il Petrarca Padova. La rinascita delle Selezione dei Lupi e la contestualità della Perdonanza, alla quale per tradizione L’Aquila ha sempre affiancato match di rugby di rilievo, hanno rappresentato una seconda occasione. “Siamo orgogliosi di ospitare in città - ha dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi nel corso della conferenza stampa di presentazione tenuta in Comune - un match così sentito con due compagini protagoniste della storia di uno sport identitario per la città de L’Aquila. Sarà un’altra occasione di festa per il nostro territorio, dopo il grande successo del match tra le Fiamme e il Petrarca dell’inverno scorso. L’Aquila ha un’identità rugbistica importante che è tornata a competere ad alti livelli”.

A rappresentare i Lupi nella conferenza stampa de L’Aquila il direttore tecnico Sven Valsecchi, il capitano Baffigi e il presidente del Comitato FIR Lazio, Maurizio Amedei. Che ha detto: “Dopo il match giocato dai Lupi lo scorso giugno a Madrid, questo è un importante messaggio di continuità e di volontà nel mantenere il territorio coeso, forte e concentrato su questo progetto, su cui quotidianamente lo staff aggiunge un mattone per arrivare a un obiettivo importante. Ringrazio gli amici delle Fiamme Oro e le autorità de L’Aquila per averci invitati a partecipare ad un evento che si svolge da anni in una città che vive di rugby sano da sempre, aumentando l'attenzione che c'è oggi verso la rinascita dei Lupi. Ringrazio i club per aver messo a disposizione i loro atleti, ragazzi che hanno dimostrato di voler esserci lavorando, anche a livello individuale, per farsi trovare pronti per un match di alto livello in un momento in cui club e atleti curano nel dettaglio la preparazione alla nuova stagione”. Tommaso Niglio, vicepresidente esecutivo delle Fiamme Oro Rugby, ha aggiunto: “L'auspicio è che sia una giornata di festa e di sport per tutta la città. Le Fiamme Oro, e sono certo anche i Lupi, daranno il massimo per offrire ai tifosi aquilani uno spettacolo all'altezza della loro passione e competenza”.

Questa la lista dei 31 Lupi convocati aggiornata all’allenamento di ieri: Maicon Augusto Auriemma, Alberto Nicita (Civitavecchia), Marco Mocerino (Avezzano), Lorenzo Graziani (Frascati), Alessandro Filoni, Gianluca Tomaselli (Fiamme Oro), Gabriele Baffigi, Michele Bianco, Valerio Cordì, Niccolò Cristofaro, Gabriele Moscioni, Paolo Gisonni, Matteo Tomasini, Niccolò Pilati, Lorenzo Cannata, Matteo Bianco, Leonardo Sodo, Riccardo Giovannini, Nicolò Corvasce (Lazio), Rodolfo Malaspina, Umberto Marocchi, Niccolò Zorzi (Primavera), Marco Pollak, Sean Valsecchi, Christian Siragusa, Riccardo Cioni, Alessandro Fabio (Rugby Roma), Federico Severini, Tommaso Ferrari (Capitolina), Leonardo Lavalle, Alessandro De Filippis (Villa Pamphili).