Sport: un mese all'inizio degli Internazionali di Nuoto - Trofeo Sette Colli

Il countdown è scattato. Manca un mese al 59° Trofeo Sette Colli / Internazionali di nuoto.A dieci mesi dall’edizione record degli Europei di Roma 2022 le luci dello Stadio del Nuoto al Foro Italico tornano a riaccendersi per una nuova passerella di campioni.Appuntamento da venerdì 23 a domenica 25 giugno nella "piscina più bella del mondo", dove quest’anno, insieme ad oltre 20 Nazioni partecipanti, torna anche il Settebello vice campione del mondo, che venerdì 23 giugno alle 21:00 affronta la Croazia campione d’Europa di pallanuoto nel test match prima della Super Final di World Cup, in programma a Long Beach dal 30 giugno al 2 luglio.E' ancora possibile acquistare i biglietti su Ticketone e collaborare con l'organizzazione come volontari.