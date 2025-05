Teatro: al via La Spezia Estate Festival

Dal 10 luglio al 22 agosto alla Spezia nell’arena all’aperto di Piazza Europa e, per la prima volta, in Piazza Mentana si terrà la sesta edizione de “La Spezia Estate Festival”, la rassegna culturale che ogni anno propone un ricco programma di spettacoli che vedono protagonisti grandi nomi del teatro, musicisti, performer e big della scena nazionale.

Un programma rivolto a tutte le età e con una serie di eventi che spazieranno dal teatro alla danza acrobatica, dall’intrattenimento alla irresistibile comicità, fino alla serata conclusiva di poesia e musica, in programma il 22 agosto, che vedrà il ritorno nella sua città natale di Giancarlo Giannini, uno dei più grandi attori italiani di sempre.

Tra i nomi di spicco anche Dario Ballantini (che apre la rassegna il 10 luglio con "Lo Spettacolo di Ballantini - Conseguenza di 40 anni nei panni degli altri"), Federico Basso (in scena il 12 luglio con "Visto dal Basso"), il duo Corrado Nuzzo e Maria Di Biase affiancati da Matteo Saudino (in scena con lo spettacolo "Filosofà" il 21 luglio), Enrico Bertolino (in scena con "B&B 2025 l'Anticiclone" il 23 luglio), la compagnia dei Kataklò (in scena il 27 luglio con "Seasons - Oltre le stagioni"), Andrea Pennacchi (in scena con "Alieni in Laguna - Studio per uno spettacolo" il 29 luglio), Edoardo Prati (in scena il 12 agosto con "Com'è Profondo il Mare"), Luca Ward (che arriverà il 6 agosto con "Il Talento di essere Tutti e Nessuno) e Alessandro Bergonzoni (in scena il 19 agosto con "Arrivano i Dunque").

“La Spezia Estate Festival torna per la sua sesta edizione, confermandosi un appuntamento centrale dell’estate spezzina – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Dopo il grande successo dello scorso anno, il festival cresce ancora, portando in scena spettacoli di grande qualità e nomi di primo piano. L’ampliamento agli spazi di Piazza Mentana dimostra la volontà di investire sempre di più negli eventi di teatro all’aperto e offrire sempre più occasioni per coinvolgere un pubblico eterogeneo e permettere a tutti di vedere nella propria città artisti, attori e comici di livello nazionale. La Spezia si conferma città viva e accogliente non solo d’estate, ma in tutte le stagioni dell’anno, con programmi che, edizione dopo edizione, superano le aspettative di tutti. Un ringraziamento a chi si è impegnato per organizzare il festival e tutti coloro che lo sostengono insieme al Comune”.

“Giunto alla sesta edizione, il La Spezia Estate Festival è ormai uno tra gli appuntamenti ormai irrinunciabili per il pubblico della città – sottolinea il direttore artistico Alessandro Maggi – Alla multidisciplinarietà che ha sempre caratterizzato questa iniziativa, quest’anno si aggiunge anche la diversificazione degli spazi, per dare al pubblico ancora più opportunità di interesse e partecipazione.

Quando il Festival nacque, nel 2020, non ci saremmo mai aspettati che sarebbe entrato in modo così importante nelle aspettative della città. – prosegue Maggi - Dopo le edizioni precedenti, siamo felici di poter dire che questa iniziativa è diventata parte della Spezia, segno che soltanto quando si stabilisce un filo così forte con quel pubblico che rappresenta l’elemento necessario e imprescindibile per la buona riuscita di qualsiasi evento spettacolare si creano le premesse per la continuità e l’evoluzione di qualcosa che ormai è entrato nel cuore della città”.

I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita al Botteghino del Teatro Civico e su Vivaticket, ad eccezione dello spettacolo Filosofà, in vendita su Ticket One.

Info: Botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19). Per maggiori informazioni: tel. 0187/727521 – email: info@teatrocivico.it.

La Spezia Estate Festival è promosso da Comune della Spezia e Società dei Concerti ETS con il patrocinio e il contributo di Regione Liguria, con il sostegno di Fondazione Carispezia e AdSP – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Main sponsor Iren SPA, sponsor MBDA e BVLG – Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.