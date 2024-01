Uci Cinemas: in arrivo "Il Cacciatore" in versione restaurata 4k

Da oggi al 24 gennaio le multisala del Circuito UCI Cinemas proietteranno Il Cacciatore, il capolavoro del 1978 di Micheal Cimino vincitore di cinque premi Oscar tra cui miglior film e miglior regia, che torna in sala distribuito da Lucky Red in versione restaurata 4K.Il film, che racconta il dramma della guerra del Vietnam, vede tra i suoi protagonisti Robert De Niro, John Savage, Meryl Streep e Christopher Walken.Il Cacciatore racconta la storia di Mike (De Niro), Nick (Walken) e Steven (Savage) che lavorano in un’acciaieria di Clayton, Pennsylvania, e nel tempo libero cacciano cervi. Quando Steven sta per sposarsi e gli amici vengono chiamati alle armi per prestare servizio in Vietnam, organizzano una festa combinata di matrimonio e addio. La guerra sarà per loro un’esperienza terribile. Riusciranno a fuggire, ma niente sarà più come prima.Il Cacciatore è in programmazione dal 22 al 24 gennaio alle 17:00 e alle 20:30 nelle multisala di UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Casoria (NA), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Roma Est (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN) e UCI Torino Lingotto (TO). Il film sarà in programmazione alle 20:30 nelle multisala di UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Curno (BG), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Bolzano (BZ), UCI Certosa (MI), UCI Catania, (CT), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Luxe Maximo (RM), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Megalò (CH), UCI MilanoFiori (MI), UCI Montano Lucino (CO), UCI Palermo (PA), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Pioltello (MI), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Sinalunga (SI), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).