Agroalimentare, Milano: a "Tuttofood" l'alleanza Usa-Russia sul falso Made in Italy a tavola

La guerra in Ucraina ha sconvolto i commerci mondiali con embarghi e sanzioni che hanno favorito la diffusione del falso Made in Italy a tavola sui mercati mondiali, a partire dalle due grandi potenze mondiali come Russia e Usa che si classificano rispettivamente come il Paese dove le produzioni tricolore taroccate sono cresciute e di più nell’ultimo anno e quello in cui registrano i più elevati fatturati.Si tratta di primati imbarazzanti che saranno smascherati e potranno essere toccati dal vivo a Tuttofood con l’esposizione delle ultime e più grottesche imitazioni delle specialità nazionali scovate in tutto il mondo che tolgono spazio e valore sui mercati ai veri prodotti tricolori. L’appuntamento è per domani martedì 9 maggio dalle ore 9,30 nello spazio di Coldiretti e Filiera Italia alla Fiera di Milano a Rho – Padiglione 1 - Stand A13 -D34.Un fenomeno vergognoso che ha un impatto devastante sull’economia e sull’occupazione nazionale come dimostra lo studio su “Il mercato del falso Made in Italy a tavola nel tempo della nuova guerra fredda”.Nello stand di Coldiretti e Filiera Italia fino all’11 maggio si alterneranno ogni giorno esposizioni innovative su temi di attualità, iniziative e momenti di approfondimento con lo spazio dell’agricoltura 4.0 con le ultime innovazioni robotiche e satellitari nelle campagne italiane ma anche l’oleoteca dove saranno svelati i segreti dell’oro verde, della sua scelta, dei suoi abbinamenti, l’enoteca dei vini autoctoni e gli show cooking dei cuochi contadini con i menu gourmet a km zero.