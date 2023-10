Basilicata: a Matera terza tappa della Mostra itinerante della Costituzione e dello Statuto regionale

Terza tappa della mostra itinerante sulla Costituzione italiana e sullo Statuto della Regione Basilicata, promossa dal Consiglio regionale in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, in occasione del 75° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana.Il nuovo appuntamento è in programma a Matera, domani alle 10:00, presso l’Istituto “Minozzi Festa” di Matera, in via Lanera. Ad aprire i lavori la dirigente scolastica dell’Istituto Maria Rosaria Santeramo, a seguire i saluti del sindaco di Matera, Domenico Bennardi e della dirigente dell’Ambito territoriale Matera dell’Ufficio scolastico regionale, Rosaria Cancellieri.A metà mattinata sarà presentato un lavoro ideato e realizzato dagli studenti. La chiusura dell’iniziativa sarà affidata al presidente della terza Commissione consiliare, Piergiorgio Quarto, che porterà i saluti del presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala.La mostra itinerante, che rientra nell’ambito del progetto di cittadinanza attiva curato dalla massima Assise territoriale da diversi anni con l’intento di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente l’azione civica e sociale degli adolescenti, si articola nell’esposizione di 15 pannelli autoportanti, illustrati dal fumettista lucano Giuseppe Palumbo, che da un lato riportano il testo della Costituzione e dall’altro quello dello Statuto della Regione Basilicata.La mostra resterà allestita per tre giorni presso l’istituto e sarà accompagnata, nella seconda giornata, anche dal laboratorio “I segni di un’idea”, un racconto per immagini sui principi della Costituzione e dello Statuto, quale strumento ludico-didattico di apprendimento dei principi base della Carta Costituzionale.