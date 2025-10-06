Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 17:33
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture, L'Aquila, Biondi: "Affidati i lavori per il campo sportivo a Monticchio"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture, L'Aquila, Biondi: "Affidati i lavori per il campo sportivo a Monticchio"

Procede spedito iter per recupero Chiesa San Nicola.

(Prima Pagina News)
Lunedì 06 Ottobre 2025
L'Aquila - 06 ott 2025 (Prima Pagina News)

Procede spedito iter per recupero Chiesa San Nicola.

“Buone notizie per la frazione di Monticchio: i lavori per il campo sportivo sono stati affidati e prossimamente aprirà il cantiere. Anche per il recupero della chiesa di San Nicola di Bari l’iter tecnico amministrativo sta procedendo in maniera spedita”.

A dare l’annuncio è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Il Comune dell’Aquila, infatti, ha affidato i lavori per la riqualificazione del campo sportivo di Monticchio, finanziato nell’ambito del Piano periferie - da 18 milioni complessivi - per un importo di 700mila euro.

Gli interventi, che avranno una durata di sette mesi, consisteranno nel rifacimento del terreno da gioco con erba sintetica, impianto di irrigazione, nuove recinzioni che permetteranno di separare il tracciato pedonale con l’area di gioco e nuove panchine.

“Questa operazione, che abbiamo presentato all’inizio dell’anno, consentirà di restituire alla comunità di Monticchio un’infrastruttura molto attesa da sportivi e appassionati – ha spiegato l’assessore allo Sport, Vito Colonna – Il nuovo campo sarà realizzato secondo gli standard che consentiranno lo svolgimento di gare Figc e sarà un punto di riferimento per i ragazzi dell’intero territorio”.

Sulla questione della chiesa parrocchiale, invece, l’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila, che curerà l’intervento per una somma di circa 530mila euro a valere sulla delibera Cipe 77/2015, ha pubblicato la determinazione a contrarre per l’individuazione, attraverso una procedura negoziata, dell’operatore economico che realizzerà i lavori di consolidamento e restauro.

“Si tratta – ha aggiunto il primo cittadino – di un virtuoso esempio di collaborazione istituzionale che coinvolge Comune, Usra e Segretariato regionale per l’Abruzzo del Mic. L’obiettivo, condiviso con il consigliere comunale Gloria Nardecchia che sta seguendo da vicino l’intera vicenda, è arrivare alla rapida riapertura dell’edificio di culto. Non è il solo intervento che stiamo portando avanti nella frazione, dove oltre ai fondi per il campo sportivo, abbiamo investito 300mila euro per la rifunzionalizzazione dell’ex scuola primaria e 40mila euro per il recupero e la valorizzazione dello storico fontanile”.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

L'Aquila
Monticchio
Pierluigi Biondi
PPN
Prima Pagina News
San Nicola
stadio
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.