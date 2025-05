Cassano allo Ionio (Cs): consegnati i riconoscimenti del 39esimo Premio Letterario Nazionale "Troccoli Magna Graecia"

Grande successo di pubblico per la cerimonia di consegna dei riconoscimenti assegnati ai vincitori del 39° Premio Nazionale Troccoli Magna Graecia nel teatro comunale di Cassano all’Ionio.

Presenti tra le autorità istituzionali il sindaco di Cassano Gianni Papasso, l’assessore regionale Gianluca Gallo, Carlo Parisi, consigliere nazionale Ordine Giornalisti, direttore del quotidiano Giornalisti Italia e segretario Generale della FIGEC Cisal ed il presidente del Circolo della stampa Pollino Sibaritide nonché consigliere regionale dell’Ordine dei giornalisti della Calabria, Mario Alvaro.

L’offerta culturale del Premio -è stato rilevato- si è ampiata negli anni col numero delle sezioni e con incontri paralleli nelle scuole e con la presenza qualificante dei vincitori: l’evento ha arricchito la popolazione di Cassano e i giovani lasciando un’utile traccia nella memoria collettiva degli abitanti e in particolare nella memoria culturale.

Dopo l’appassionato focus curato da Pierfranco Bruni su Giuseppe Berto e la Calabria, proprio Bruni, presidente del comitato scientifico del premio è stato omaggiato di un ritratto del designer e pittore Giuseppe Di Pressa a testimonianza dei suoi 50 anni dalla sua prima pubblicazione letteraria. Da annotare, inoltre, che ai vincitori delle varie sezioni è stata consegnata una cartella contente sei tavole a colori, realizzate con tecniche miste che illustrano le opere pubblicate da Bruni. Questi gli autori: Mimmo Aloise, Giuseppe Di Pressa, Anonimo e Vincenzo Pitrelli.

Il riconoscimento per la sezione Saggistica è stato assegnato a Laura Magli, saggista, giornalista, conduttrice televisiva Mediaset, per la pubblicazione del romanzo Un tesoro chiamato Fede, Piccolo saggio per cacciatori di felicità, (Ed. Scorpione) che costituisce una vera e propria provocazione culturale al mondo dell’informazione e della comunicazione.

Sempre per la Saggistica riconoscimento a Francesco Saverio Vetere avvocato e docente all’Uniroma1, per il manuale Temi di editoria periodica, (Ed. Uspi, Roma,2924) e a Giuseppe Ferraro docente e dottore di Ricerca presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e Ph D in contemporary history per la sua attività scientifica di collaborazione col Dipartimento di Scienze politiche e sociali nell’Università della Calabria, Direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano- Comitato provinciale di Cosenza, Deputato di storia patria per la Calabria, dirigente dell’Istituto calabrese per l’antifascismo e collabora con l’Università del Salento.

Per la sezione Ricerca i riconoscimenti sono andati al giovane Francesco Garofalo, per la tesi di laurea conseguita nell’Università della Calabria con 110/110, lode e menzione su: Letture storico-critiche, conservazione e ri-fruizione della Masseria Torre della Chiesa di Cassano all’Ionio; ad Agostino Conforti, Gianfranco Donadio e Francesco Spingola, autori del documentario Sale & Sapienza, la salina di Lungro, in cui si ricostruisce la storia della salina di Lungro (CS) con documentazione fotografica e testimonianze di ex “salinari” e di amministratori locali.

Mentre per la sezione Giornalismo il riconoscimento è stato assegnato a Barbara Capponi giornalista e conduttrice televisiva della RAI.

Il riconoscimento speciale, nella sezione Onorare le eccellenze, è stato appannaggio di Marilena Cavallo per gli studi dusiani nell’anno del centenario della scomparsa di Eleonora Duse.

Preparati e motivati i giovani studenti premiati nella sezione scuola e promozione culturale, future eccellenze del territorio.