Cinema, Venezia78: Ittv presente con Iginio Straffi e Rainbow

Maria Pia Calzone consegnerà il Premio Ittv/Kineo ad Andrea Scrosati.

Ritorna ITTV The Italian Tv Festival che, sin dalla sua nascita e con il suo approccio innovativo, è diventato per l’audiovisivo,riferimento e ponte tra Italia, Los Angeles e resto del mondo.Un hub di idee e prodotti per far incontrare e dialogare le eccellenze italiane con le controparti d’oltreoceano. Executive, sceneggiatori, talent manager e attori, maestranze, Film Commission, città e brand italiani, trovano spazio e visibilità all'interno di ITTV che si terrà in presenza, come sempre da quando ha iniziato la sua avventura.ITTV è organizzato e prodotto da Good Girls Planet, realtà nata da Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, con Marco Testa Los Angeles, società del Gruppo Armando Testa, ITTV si svolgerà dal 30 ottobre al 2 novembre 2021 a Los Angeles, nei giorni antecedenti l’American Film Market, anticipato da una serie di eventi a Venezia, il 4 e il 5 settembre, durante la 78^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.Al Lido di Venezia due le location: l’Italian Pavilion e lo Spazio Regione Veneto/Veneto Film Commission. Si inizia con Rainbow, il gruppo fondato nel 1995 da Iginio Straffi e famoso in tutto il mondo per le sue originali produzioni, che il pomeriggio di sabato 4 alle ore 17 all'Italian Pavilion, anticiperà con le fondatrici di ITTV, alcune importanti novità. Farà seguito la presentazione di Showrunner Lab, nato dalla collaborazione tra Toscana Film Commission di Fondazione Sistema Toscana e Good Girls Planet.Sarà il primo dei tre momenti di incontro che ITTV ha voluto organizzare, in collaborazione con la Veneto Film Commission, per confermare il suo ruolo di vetrina privilegiata di idee, progetti e anteprime.La mattina del 5 settembre alle ore 12.00, allo Spazio Regione Veneto/Veneto Film Commission, si terrà il panel “Mila, il potere del messaggio nell’animazione” con il direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano insieme a Cinzia Angelini, sceneggiatrice e regista del corto di animazione Mila entrato nel circuito dei festival che qualificano all’Oscar. Il corto si basa su fatti realmente accaduti e affronta il tema dei bambini vittime dei conflitti.Il pomeriggio, alle 15.00, un parterre internazionale discuterà il tema: “Dal Libro allo schermo. Cosa cercano i produttori”. Presenti il COO di Fremantle Andrea Scrosati, con Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction; Donato Carrisi, scrittore e regista; Nils Hartmann, Direttore prodotti originali Sky Italia; Matteo Perale, cofondatore di Wiip. Sempre il 5 settembre l'assegnazione del Premio ITTV/Kineo frutto della collaborazione con lo storico premio ideato e organizzato da Rosetta Sannelli, che quest’anno compie 20 anni.Maria Pia Calzone consegnerà l’ITTV/Kineo ad Andrea Scrosati. Durante la giornata del 5 settembre sarà annunciato anche l’accordo ITTV The Italian Tv Festival e FeST Il Festival delle Serie Tv, un accordo di partnership per creare un ponte, tra Los Angeles e Milano, dedicato a serialità e industria della Televisione.ITTV e FeST promuovono il mondo dell’audiovisivo nelle due città che hanno il primato delle produzioni internazionali.A Los Angeles, a partire dal 30 ottobre e fino al 2 novembre, in collaborazione con ENIT e Consolato Generale di Los Angeles, l’esclusiva location dell'evento sarà la NeueHouse Hollywood, club privato nel cuore della città.Una serata speciale, con programma aperto al pubblico, si terrà anche nella piazza di Little Italy di San Pedro dove protagonista sarà la produzione di serie tv e cortometraggi dedicati ai più giovani con proiezioni per famiglie. Teatro di red carpet, premiazione e party finale, sarà il roof top di Terra, ristorante del gruppo Eataly.Durante la giornata dedicata agli addetti dell'Industria dell'audiovisivo, saranno proiettate, alcune delle migliori serie tv - in anteprima US - di Fremantle, Sky, Rai Fiction, Rai Ragazzi, Rainbow. Ma ITTV riserverà anche un’importante anteprima mondiale. Focus di quest'anno saranno la scrittura delle serie tv, l’animazione e le location.“L’obiettivo di ITTV – dice Valentina Martelli - la cui formula prevede anteprime televisive, screening test, panel, networking - è quello di promuovere l'internazionalizzazione del “Sistema Italia” partendo dal mondo dell’audiovisivo e offrire così opportunità per incentivare e instaurare collaborazioni operative con le produzioni internazionali. In questo modo vengono favorite nuove relazioni per produttori, distributori, film commission e al contempo promosse città, regioni, l'industria del turismo, banche specializzate e aziende italiane che vogliono affermare i loro brand nel mondo”.ITTV ha debuttato a settembre 2019 con una prima edizione di grande successo durante la quale il regista premio Oscar Paolo Sorrentino ha ricevuto il primo ITTV Award, creato dall'artista Fidia Falaschetti.Fra i molti ospiti: il protagonista della miniserie Chernobyl Jared Harris e gli attori di Ford Vs. Ferrari, Stefania Spampinato e Francesco Bauco, oltre ai relatori del panel “Opening Boundaries”, Peter Landesman regista e sceneggiatore americano, Martha De Laurentiis, presidente di The De Laurentiis Company, Nils Hartmann direttore dei prodotti originali Sky e Elaine Low, critica televisiva di Variety.ITTV non si è fermato neppure nel 2020, nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte dal Covid che ha chiuso completamente gli eventi in presenza negli Stati Uniti. Durante la 77^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è infatti nato il Premio ITTV/Kineo, un riconoscimento voluto da Kinéo e ITTV - The Italian Tv Festival in Los Angeles, dedicato alla migliore serialità internazionale che ha premiato Martha De Laurentiis per il suo impegno tra Stati Uniti e Italia. Assieme a lei anche l’attore Mads Mikkelsen.Anche l’ITTV Award 2021 sarà (H)and… the Winner is, creazione dell'artista italiano Fidia Falaschetti.