Danza: "Alma Tadema" con Ricky Bonavita e la compagnia Excursus

Il noto coreografo e danzatore Ricky Bonavita proporrà il suo progetto artistico presso il Teatro “Spazio Fabbrica” di Lugnano in Teverina nell’ambito della programmazione “Teatri in rete”. Domenica 7 novembre ore 17:15.

Torna l’appuntamento con la programmazione culturale itinerante dell’Associazione Magazzini Artistici di Narni che rientra nel progetto "Teatri in rete" finanziato con un bando della Regione Umbria. Un altro prestigioso evento avrà luogo domenica 7 novembre alle ore 17:15 presso il Teatro “Spazio Fabbrica” di Lugnano in Teverina (viale Regina Margherita n°7) che vedrà protagonista la danza d’autore con la Compagnia Excursus in “Alma Tadema”.

Un nuovo lavoro a firma di Ricky Bonavita per la propria compagnia Excursus, un nuovo viaggio creativo che attraverso la danza tenta di restituire una riflessione sulle proprie radici culturali e sul tempo presente. Come punto di partenza di questo nuovo progetto, il coreografo ha scelto di lavorare su una propria stesura drammaturgica nella quale gli spunti suggeriti e racchiusi nello sguardo ottocentesco sull'antichità classica del pittore olandese Lourens Alma Tadema (1836 – 1912) che emergono da ritratti della vita pompeiana colta nella sua dimensione intima e allo stesso tempo fastosa e domestica, che si contrappongono ad altre sue opere che ritraggono con altrettanta cura del dettaglio la vita pubblica e politica della Roma antica, sono stati fonte d’ispirazione e punto di partenza per questa creazione.

Partendo dunque da un'ottocentesca narrazione per immagini, corredata di suggestioni derivanti dalle atmosfere del mondo pompeiano e romano dell'antichità, il coreografo indaga in maniera speculativa sul rapporto fra pubblico e privato, fra apparenza ed essenza, fra spazio interno ed esterno, sia sul piano scenografico che nel lavoro sui personaggi e le loro relazioni, una riflessione su quanto è enunciato e quanto inconsapevolmente sottinteso, per restituire la propria percezione di un tempo liquido, in trasformazione, che ha bisogno di definire i propri limiti, di scegliere i valori da trasmettere e di prendere coscienza dei propri punti di vista, un tempo che manca di relazioni basate sulla voglia di conoscere l’altro, di condivisione, fatto anche di momenti di ironia e di leggerezza.

Gli interpreti sono Valerio De Vita, Enrica Felici, Yari Molinari, Emiliano Perazzini, Claudia Pompili e Francesca Schipani. Una produzione Pin Doc, progetto artistico di Ricky Bonavita e Theodor Rawyler, musiche originali ed editing sonoro di Francesco Ziello, musiche di repertorio di Alphons Diepenbrock, disegno luci di Danila Blasi, costumi di Daniele Amenta e Yari Molinari, assistente alla coreografia Valerio De Vita.

Continua quindi la programmazione dell’Associazione Magazzini Artistici, con il quinto evento culturale che si svolgerà a Lugnano in Teverina. Il totale degli spettacoli come da cartellone è di dodici eventi, tre dei quali si sono già svolti nel periodo estivo. Il primo e il secondo spettacolo sono andati in scena a Spoleto al Teatro Romano (“La Casina” con Mariano Rigillo e “Federico dei Sogni” con Gianni De Feo) mentre il terzo evento all’Anfiteatro romano di Otricoli (dove è stato riproposto “La Casina”), il quarto evento, “Vida la vida – Frida Kahlo e Chavela Vargas” con la Compagnia del Teatro Belli, si è svolto a Calvi dell’Umbria sabato 16 ottobre ed ha inaugurato anche la stagione invernale del cartellone. Con “Teatri in rete”, l’Associazione Magazzini Artistici (i cui direttori artistici sono Francesco Verdinelli e Germano Rubbi) propone una serie di spettacoli in alcuni paesi umbri fino al mese di giugno 2022. Il sesto appuntamento si svolgerà il 20 novembre, sempre a Lugnano in Teverina, dove sarà riproposto “Federico dei Sogni” con Gianni De Feo, spettacolo dedicato a Federico Fellini.

L’ingresso al teatro rispetterà le vigenti normative di sicurezza. Info e prenotazioni:3278184788. Per l’acquisto dei biglietti (Intero: dieci euro/ridotto: cinque euro) ci si può rivolgere on line su www.vivaticket.com oppure direttamente al botteghino del teatro prima dell’inizio dello spettacolo.

L’Associazione Magazzini Artistici nell’ambito della programmazione “Teatri in rete” presenta lo spettacolo di Danza:

“ALMA TADEMA”

Con: COMPAGNIA EXCURSUS

Direzione Artistica e coreografie: RICKY BONAVITA

DOVE:Teatro “Spazio Fabbrica” di Lugnano in Teverina (Terni),Viale Regina Margherita,7.

DATA: domenica 7 novembre 2021 ore 17:15.

BIGLIETTO: Intero 10 (dieci) Euro; ridotto 5 (cinque) Euro. Acquistabili su www.vivaticket.com oppure direttamente al botteghino del teatro prima dell’inizio dello spettacolo.

INFO: 327 8184788.

FOTO di CRISTIANO CASTALDI