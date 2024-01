Grandi Mostre a Roma. Al Museo Carlo Bilotti grande successo per la rassegna di Barbara Doser e Hofstetter Kurt

Successo imprevisto, per certi versi anche scontato, ma che restituisce alla direttrice del Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese a Roma, Ileana Pansino, i mesi di impegno profusi per questa importantissima rassegna d’arte curata in maniera maniacale da Laura Carlotta Gottlob, instancabile curatrice della mostra e grande appassionata del lavoro dei due artisti austriaci.

Laura Carlotta Gottlob spiega che i due artisti, Barbara Doser e Hofstetter Kurt, rientrano nella tradizione europea dell’arte concettuale. All’interno delle suggestive sale del Museo Bilotti, hanno delineato un affascinante percorso espositivo costellato da video, installazioni, stampe di immagini, proiezioni e sculture, il cui filo conduttore è l'intreccio e la simultaneità degli opposti.

Due grandi artisti austriaci contemporanei -sottolinea la curatrice della rassegna- che hanno attraversato la storia dell’arte europea di questi anni e che vantano una risonanza internazionale di grande prestigio.

L'evento -spiega ancora la stessa Laura Carlotta Gottlob, rappresenta un'importante iniziativa promossa da RomaCulture e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, resa possibile grazie al sostegno finanziario del Ministero della Cultura Austriaco, del Ministero degli Esteri Austriaco e dell'Associazione Two Congruent Zero modulo Art and Science, con il supporto dei servizi museali di Zetema Progetto Cultura.

Barbara Doser, artista versatile che lavora con i formati della videoarte, della scultura, della pittura, dell’arte grafica, oltre che della fotografia, fa abile uso della tecnologia dei feedback video per generare forme astratte in movimento e movimenti come forma. I suoi lavori affrontano temi profondi come l'esistenza simultanea di individuo e società, uomo e donna, nonché i conflitti che ne derivano, il tutto espresso attraverso metafore artistiche astratte di grande impatto.

Hofstetter Kurt, artista dalle molteplici sfaccettature, si distingue non solo nell‘ambito concettuale e multimediale, ma anche come sound designer e compositore. La matematica filosofica, che si addentra nell'universo degli infiniti, costituisce la fonte di ispirazione che guida le sue sperimentazioni artistiche, dove parallelismo e circolazione vengono esplorati in modo intuitivo.

Come collettivo artistico Parallel Media-Barbara Doser | Hofstetter Kurt sviluppa video sperimentali e astratti e installazioni video che sono stati presentati nei festival, nei musei e nelle gallerie di 40 paesi di tutto il mondo. Hofstetter Kurt, insignito del prestigioso premio statale austriaco "Österreichischen Kunstpreise-Medien Kunst" 2020, ha impresso la sua impronta nel tessuto urbano di Vienna attraverso interventi di rilievo, come ad esempio "Planet der Pendler mit den drei Zeitmonden", un’installazione permanente nella stazione della metropolitana viennese, Landstrasse Wien-Mitte. Altrettanto significativa è la scultura "N.I.C.-Nature is cool", fondata sulla proporzione aurea, che si erge all'incrocio di due vie dell'ottavo distretto della città.

“Seguo da anni il loro lavoro. Mi attrae la loro coerenza sui temi, individuo e società, uomo e donna e i conflitti che ne derivano, che esprimono attraverso metafore artistiche, sulle tecniche e, nel caso di Hofstetter Kurt, dall’incrocio con la matematica. Non ci sono dubbi, l'esposizione "tense_intense“ -aggiunge Laura Carlotta Gottlob- “costituisce un'opportunità unica per immergersi nell'universo creativo di due talentuosi artisti austriaci contemporanei, i quali tramite la loro arte offrono al pubblico una prospettiva avvincente sull'interplay dei contrasti e delle dualità”.

Un successo, dunque, che premia l’intuizione e la visione della Gottlob a portare nel cuore verde di Roma l’austerità e il fior fiore della tradizione viennese.