Il 25 marzo si celebra il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri

Il 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, si festeggia la terza edizione del Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Un’occasione per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio del poeta fiorentino, grazie alle tante iniziative, anche on line, organizzate dalle scuole, dagli studenti e dalle istituzioni culturali.

Al seguente link è possibile consultare il calendario degli appuntamenti costantemente aggiornato: https://cultura.gov.it/evento/dantedi2022.

Questa terza edizione vede al momento circa un centinaio di eventi organizzati o sostenuti su tutto il territorio nazionale direttamente dal MiC o dal Comitato nazionale per i settecento anni dalla nascita di Dante Alighieri, che coinvolgeranno numerosi musei e luoghi della cultura, tra cui:

Castello Piccolomini – Collezione Torlonia e Museo d’Arte Sacra della Marsica, Celano (AQ)

Museo archeologico nazionale di Campli e Area archeologica di Campovalano (TE)

Museo Nazionale di Matera – Palazzo Lanfranchi

Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano (PZ)

Museo archeologico nazionale “Mario Torelli”, Parco archeologico e Catacombe ebraiche, Venosa (PZ)

Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino, Montesarchio (BN)

Reggia di Caserta

Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, Napoli

Palazzo Reale di Napoli

Certosa e Museo di San Martino, Napoli

Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Museo nazionale di Ravenna

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Roma

Museo nazionale di Castel Sant’Angelo, Roma

Museo Hendrik Christian Andersen, Roma

Parco Archeologico di Ostia Antica Villa Adriana e Villa d’Este – Villa d’Este, Tivoli (RM)

Museo archeologico nazionale delle Marche, Ancona

Rocca Roveresca di Senigallia (AN)

Museo archeologico statale di Cingoli, (MC) Rocca di Gradara (PU)

Compendio garibaldino di Caprera (SS)

Pinacoteca nazionale di Sassari

Gallerie degli Uffizi, Firenze

Museo nazionale etrusco e necropoli di Chiusi (SI)

Villa del Colle del Cardinale, Perugia

Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro (VE)

Direzione regionale musei Abruzzo