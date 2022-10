L'Aquila, presentata la nuova Stagione del Teatro Stabile d'Abruzzo

Inizierà giovedì 10 novembre la nuova Stagione Teatrale del Teatro Stabile d'Abruzzo, presentato questa mattina in conferenza stampa dal Presidente dell'Ente, Pietrangelo Buttafuoco, e dal Direttore, Giorgio Pasotti.Sarà “una Stagione all’insegna della bellezza, della poesia, della grandezza”, ha detto Buttafuoco, che ha riaffermato l'urgenza, per L'Aquila, di riavere il proprio Teatro.“Un cartellone che parla al pubblico di ogni età e che vuole richiamare gli spettatori più giovani a partecipare al rito del teatro, grandi nomi, personaggi conosciuti, scrittori monumentali, sperimentazione e multidisciplinarietà per una Stagione davvero di altissimo livello”, ha detto invece Pasotti.Alla conferenza stampa ha preso parte anche il Sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che ha accennato agli sforzi dello Stabile a sostegno del territorio e ha fatto un richiamo al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura perchè si acceleri la ricostruzione del Teatro Comunale e degli spazi destinati alla cultura.A dare il via alla nuova Stagione Teatrale sarà Giampaolo Morelli, in scena il 10 e 11 novembre con 'Scomode Verità e 3 Storie Vere', prodotto dal Teatro Stabile in collaborazione con Stefano Francioni Produzioni.Il 3 e 4 dicembre, invece, spazio ad Andrea Delogu con '40 e Sto', scritto con Alberto Caviglia e Rossella Rizzi, per la regia di Enrico Zaccheo.Il cartellone riprenderà dopo Capodanno, con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta, in scena il 17 e 18 gennaio con lo spettacolo 'Scusa sono in riunione... ...ti posso richiamare?', diretto dallo stesso Pignotta e prodotto da Artisti Associati.Il 2 e il 3 febbraio arriva la Compagnia dell'Alba, che porta in scena le 'Piccole Donne', una produzione realizzata in collaborazione con il Tsa, tradotta e adattata da Gianfranco Vergoni, con la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo, le coreografie e la regia di Fabrizio Angelini.Il 21 e 22 febbraio, invece, Pippo Pattavina e Marianella Bargilli saranno in scena con 'Uno, nessuno e centomila' di Luigi Pirandello, per la regia di Antonello Capodici, produzione Abc Produzioni-Progetto Teatrando.Il 2 e 3 marzo, spazio al teatro di Leo Gullotta e Fabio Grossi, in scena con 'In ogni vita la pioggia deve cadere', altra produzione del Tsa, in collaborazione con Stefano Francioni Produzioni e Argot Produzioni, per la regia dello stesso Grossi.Il 16 e 17 marzo, Daniele Pecci sarà in scena con le 'Divagazioni e Delizie' di John Gay, produzione del Tsa in collaborazione con Teatro Caniglia, Meta Aps e Shakespeare & Co.Il 21 e 22 aprile, invece, Silvio Orlando porterà sul palco il suo adattamento di 'La vita davanti a sè', di Romain Gary. Ad accompagnarlo, in scena, ci sarà l’Ensemble dell’Orchestra Terra Madre, diretta da Simone Campa.Il 4 e 5 maggio, Ninni Bruschetta sarà tra i protagonisti di 'La misteriosa fiamma della Regina Loana', scritto da Umberto Eco, prodotto da Tsa, Taormina Arte e Teatro dei 99. Sul palco anche Viola Graziosi, Antonello Angiolillo, Cesare Biondolillo, Giulia Di Quilio, Alberta Cipriani, Chiara Catalano, Gabriella Casali.La Stagione dello Stabile si concluderà mercoledì 31 maggio con Lino Guanciale, che porterà in scena 'Non svegliate lo spettatore', pièce prodotta dal Tsa, per la regia di Davide Cavuti.Gli abbonamenti e i biglietti saranno venduti, fino ad esaurimento posti, tramite il circuito CiaoTickets, sul sito del Tsa e su www.ciaotickets.com. I biglietti saranno disponibili anche nei punti vendita CiaoTickets della città dell'Aquila - Infopoint in Piazza Battaglione Alpini (orario continuato tutti i giorni dalle 9,00 alle 19,00) e WelcomeAQ in via Cimino n.11 (orario apertura straordinaria per Campagna Abbonamenti TSA nei giorni 26, 27 e 28 ottobre dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,30) -.La vendita degli abbonamenti inizierà domani alle ore 15 e termineranno alle 15 del 10 novembre, ora in cui inizierà la vendita dei biglietti singoli, disponibili fino ad esaurimento posti.Il costo degli abbonamenti è di € 145.00 intero e € 100.00 ridotto, mentre per i biglietti singoli il prezzo è di € 18.00 intero e € 13.00 ridotto. Potranno usufruire della riduzione i ragazzi fino a 26 anni e gli over 65. Per le persone con disabilità totale, invece, il biglietto è gratuito, mentre l'accompagnatore pagherà il biglietto ridotto. Il Tsa si riserva la possibilità di modificare i posti riservati alle persone con disabilità per ragioni di servizio. I posti per disabili possono essere prenotati solo tramite il botteghino del Tsa, ai numeri 0862 410956 e 348 5247096.Il botteghino dello Stabile sarà aperto al Ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila un'ora prima dell'inizio degli spettacoli.