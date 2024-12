Libri sotto l’albero. Davide Borgobello con “Cossroads Hotel” riapre il caso di Ettore Maiorana

Il romanzo, tra i vincitori del bando nazionale "Per Chi Crea", promosso dal Mic e gestito da SIAE, che destina il 10% dei compensi per “copia privata” a supporto della creatività e della promozione culturale, è stato presentato ufficialmente venerdì scorso 20 dicembre presso lo Studio Celiberti di Udine, alla presenza dell’autore. Nato a Gemona del Friuli nel 1989, Davide Borgobello, genio e sregolatezza, pubblica la sua prima raccolta di racconti nel 2008, ed è già un successo. Dopo un periodo di formazione presso la Roma Film Academy, dove si diploma in sceneggiatura cinematografica, si dedica alla scrittura e alla produzione audiovisiva. Dal 2016 torna in Friuli, dove sperimenta con successo diversi linguaggi narrativi, dal cortometraggio alla narrativa. Il suo primo romanzo, “Le verità degli incubi” (2022), ha riscosso ampi consensi di critica, vincendo il premio “Narrativa indipendente” e arrivando finalista al Giallo Festival di Bologna. Nel 2023 pubblica la raccolta “Dove tutto rimane. Racconti di un futuro già passato”, con KappaVu Edizioni, confermandosi una delle voci più interessanti della narrativa contemporanea italiana. Storia la sua di uno scrittore di cui sentiremo parlare tanto negli anni che verranno.



Il suo nuovo romanzo, Crossroads Hotel, sfida i confini del tempo e dello spazio, intrecciando il reale con l’immaginario in una narrazione avvincente e stratificata. Attraverso personaggi tormentati e una trama che si dipana tra eventi storici e suggestioni visionarie, il romanzo invita i lettori a interrogarsi sul significato delle scelte umane e sui legami invisibili che attraversano la storia. Fulcro della narrazione è la misteriosa città di Darsenna, teatro di avvenimenti che sfuggono alla logica e che coinvolgono personaggi complessi e sfaccettati: un parroco misterioso, un poliziotto caduto in disgrazia, un giovane barista al suo ultimo giorno di lavoro. E attorno a loro, figure enigmatiche come Ettore Majorana e Arturo Malignani, che intrecciano il proprio destino con quello della città e dell’inquietante Crossroads Hotel, dove ogni risposta sembra aprire nuove domande.

Ettore Majorana, il grande fisico (con Enrico Fermi nel celeberrimo gruppo dei “Ragazzi di Via Panisperna”), scomparso nel 1938 in circostanze mai chiarite, è al centro di uno degli enigmi irrisolti più affascinanti e misteriosi della storia italiana. Arturo Malignani, inventore e pioniere udinese, famoso per aver rivoluzionato la tecnologia dell’illuminazione, arricchisce il romanzo con la sua figura visionaria e innovatrice, legata a sorprendenti intrecci con il tempo e la scienza. Con una scrittura densa e suggestiva, Davide Borgobello accompagna il lettore in un viaggio tra scienza, storia e speculazione, costruendo un puzzle narrativo che tiene incollati fino all’ultima pagina.



L’universo narrativo di Crossroads Hotel non si limita alle pagine del libro, ma si espande attraverso un articolato progetto multimediale. I lettori possono infatti esplorare la città immaginaria di Darsenna attraverso un sito web dedicato (https://www.crossroadshotel.it/darsenna/), pagine social (su Facebook e Instagam è già in atto una campagna promozionale innovativa che rende Darsenna tangibile grazie alla produzione di immagini realistiche della città, generate con intelligenza artificiale) e contenuti multimediali che arricchiscono l’esperienza del romanzo.

Video esclusivi, storytelling interattivo e ambientazioni virtuali consentono di immergersi nel mondo di Darsenna. Attraverso un livello di gioco creato nel metaverso The Sandbox e ai progetti collegati si offre al lettore una prospettiva nuova e coinvolgente sulla narrazione. Un’idea innovativa che combina letteratura e tecnologia per creare un dialogo continuo con i lettori.

Ma di grande interesse mediatico è anche la Casa Editrice che lo segue e ne pubblica i lavori, la KappaVu Edizioni, casa editrice indipendente, friulana, attiva da oltre trent’anni, che si distingue per l’attenzione alla valorizzazione di autori locali e temi legati alla storia, alla cultura e alla società del territorio. Con un catalogo che spazia dalla narrativa alla saggistica, KappaVu si conferma un punto di riferimento per i lettori alla ricerca di opere di qualità e dal forte radicamento culturale, e questo la dice davvero lunga sul perché anche Crossroads Hotel sia oggi in tutte le libreria d’Italia. Un lavoro davvero eccellente.