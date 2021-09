Libri, Vlla Maraini – CRI: presentazione biografia Massimo Barra

Appuntamento il 23 settembre a Roma.

Giovedì 23 settembre a Villa Maraini-CRI verrà presentata la biografia di Massimo Barra: “Croce Rossa amore mio”, il racconto della vita di un medico, che dall’età di otto anni è entrato nella Croce Rossa e che da quel momento ha deciso di dedicare la sua vita ai più vulnerabili. Barra ha assunto nel tempo molteplici funzioni nella CRI fino ai massimi vertici in Italia (Presidente Nazionale) e a livello Internazionale (Presidente della Commissione Permanente della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa) oltre ad aver fondando nel 1976 Villa Maraini, Agenzia Nazionale di Croce Rossa Italiana e Training Center Mondiale della Federazione di Croce e Mezzaluna Rossa per le dipendenze patologiche. Il libro ci racconta, tramite l’esperienza sul campo di Barra, le emergenze umanitarie sia italiane che internazionali come l’alluvione di Firenze, i terremoti dal Belice alle Marche, i conflitti in Afghanistan (Kabul), Iraq (Bagdad e Nassiryia), Libano (Beirut) e Palestina (Ramallah), oltre che le missioni in oltre 120 paesi del mondo. A presentare il volume ci saranno tra gli altri: il Vice Presidente Nazionale della CRI Rosario Valastro, gli ex Ministri della Salute Livia Turco e Francesco Storace e Flavio Ronzi, già Segretario Generale della Croce Rossa Italiana.Ci sarà lo spazio anche per parlare dell’attualità, dalle emergenze, come quella del COVID-19, cui la CRI sta dando un grande supporto per il Paese, alle recenti polemiche sul mondo della droga in tema di liberalizzazioni ecc.Sarà possibile anche acquistare la biografia il cui ricavato sarà anche devoluto alla Fondazione Villa Maraini, che offre assistenza h24 a chi ha problemi di droga e ai familiari.