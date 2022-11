Marcello Walter Bruno, omaggio corale per un semiologo di prima grandezza

Non si poteva immaginare festa del ricordo più suggestiva per un visionario come lo era Marcello Walter Bruno, un innovatore, fisolofo e semiologo di spessore nazionale.L’evento è stato organizzato dallo stesso Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Unical con la collaborazione del Centro Arti, Musica e Spettacolo e dell’Associazione culturale “Fata Morgana”.Gli interventi di alcuni colleghi del docente scomparso,ma anche collaboratori ed ex-allievi – corredati da proiezioni e letture – hanno tracciato un ricordo forte e dettagliato della poliedrica figura di Marcello Walter Bruno, partendo dalle principali aree scientifiche delle quali lo studioso si è occupato nel corso degli anni.Il pomeriggio si è aperto con gli interventi di Ercole Giap Parini (direttore del DISPeS), Loredana Ciliberto e Caterina Martino (curatrici dell’evento), Marianna Curia, che hanno introdotto la figura dello studioso e presentato gli ospiti presenti. La manifestazione ha avuto una prima parte interamente dedicata agli studi di Marcello W. Bruno su “critica cinematografica, media, comunicazione e politica”, con la partecipazione dei colleghi del DISPeS Olimpia Affuso, Roberto De Gaetano, Angela Maiello e Bruno Roberti.A loro si sono aggiunte le testimonianze di Daniele Dottorini e Paolo Jedlowski. Nella seconda parte del pomeriggio si è potuto poi assistere ai video-racconti di due studiosi di cinema, Luca Bandirali (Università del Salento) e Roy Menarini (Università di Bologna), i quali hanno messo in evidenza il fondamentale ruolo di critico cinematografico e di teorico del cinema e dell’audiovisivo che, nella carriera di Marcello W. Bruno, si è esplicato anche attraverso un’incessante e acuta attività di scrittura di saggi, volumi e articoli.Con il suo intervento, la giornalista Annarosa Macrì ha ricordato invece gli anni in cui il professore Marcello Walter Bruno era stato programmista e regista presso la sede RAI di Cosenza, tracciando il profilo personale e professionale del collega e amico all’interno del clima degli anni Settanta e Ottanta e della allora neo-nata sede regionale della RAI.Sono seguiti, poi, i contributi di alcuni ex-studenti che, in un filo diretto iniziato nelle aule universitarie, hanno assimilato i suoi insegnamenti divenendo professionisti in diversi settori legati al mondo dell’audiovisivo. È stata così la volta di: Alessandro Canadè, collega di Marcello W. Bruno per molti anni presso l’Università della Calabria e ora docente alla Sapienza di Roma; Marco Colacino, studioso di teoria e critica dei media e dello spettacolo, con il quale Marcello Bruno pochi mesi fa aveva scritto alcuni saggi sulla “contemporaneità della comunicazione politica”; Paolo Orlando, direttore commerciale della Medusa Film; Luigi Porto, musicista e sound designer per il cinema che da molti anni vive a New York; e Walter Romeo, regista e fotografo che ha lavorato in più di 40 diverse nazioni.Estremamente toccante è stato poi il ricordo della fotografa Raffaella Arena affiancata da Claudio Valerio, fotografo anche lui. Molti aspetti della figura dell’eclettico studioso sono stati richiamati dall’insieme di questi racconti: la genialità, la generosità intellettuale, la creatività, l’acume, la brillante capacità analitica, la libertà.E non meno importante, il profondo legame che Marcello W. Bruno era in grado di instaurare con chiunque lo circondasse. I racconti del lungo pomeriggio si sono alternati a letture e proiezioni di filmati. Ernesto Orrico, Emilia Brandi e Francesco Vitale hanno prestato la propria voce alle parole di Marcello Bruno, attraverso la lettura di poesie, stralci di opere teatrali ed estratti di saggi critici e scientifici. Sono stati anche proiettati alcuni video dei quali Marcello W. Bruno aveva curato la regia:“Dentro/Fuori” di Tonino Sicoli (RAI, 1983); il corto “Voli”, firmato insieme ad una ex studentessa, Isabella Mari; un estratto da un video realizzato nel 1997 per pubblicizzare l’Università della Calabria; nonché alcuni frammenti tratti da uno degli incontri del ciclo di webinar “Fotogrammi” che Bruno aveva curato nella prima metà del 2022 insieme ad altri colleghi e docenti di cinema e fotografia.Nella hall del Cinema Campus, inoltre, è stata allestita una piccola esposizione con materiali che sono stati definiti “Segni di emmevubi” (acronimo che Bruno utilizzava per rappresentarsi e che tutti hanno sempre utilizzato affettuosamente): autoritratti disegnati all’interno di volumi; appunti ai bordi delle pagine; personali ri-titolazioni e interpretazioni di scritti su cinema, televisione e fotografia. Nella sede a lui più consona, un cinema interno all’ateneo, si è così svolto il lungo omaggio ad uno studioso dalle mille sfaccettature, che ha fatto dell'università scenario delle sue brillanti idee e dei suoi preziosi insegnamenti. Ciao Marcello.