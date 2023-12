Milano: 6499 Gallery presenta “Overviews” la mostra di Davide Frisoni

6499 Milano, azienda leader nel mondo dell’arte e del design, presenta nei suggestivi ed eleganti ambienti di Palazzo Salvioni, in Via Durini, 3 a Milano la mostra “Overviews” di Davide Frisoni, curata da Amedeo Demitry, visitabile fino al 27 gennaio 2024.

L’esposizione si sviluppa su tre dei sei piani espositivi di Palazzo Salvioni e segna l’inizio di questa joint venture tra Salvioni Design Solutions e la 6499 Milano.

Questa mostra di Frisoni si potrebbe definire “un viaggio nel viaggio”. Il gioco di parole rende perfettamente l’idea di ciò che vuole trasmettere a chi la visita per conoscere e ammirare da vicino le sue opere che parlano di paesaggi rappresentati con gioco di prospettive e riflessi. Grazie al suo lavoro materico fatto a pennello, con un sistema di volumi e altezze creati dal colore, riesce a rendere “caldi” anche paesaggi notturni e piovosi.

Frisoni si distingue per il suo talento realizzando una veduta o un landscape con piccoli tocchi di pennello, creando riflessi di luci e giochi di pioggia con un fare quasi fotografico, da obiettivo bagnato. Le sue opere riescono a catturare così tanto lo sguardo di chi le osserva al punto di dare la sensazione di camminarci dentro.

La 6499 Milano, con il suo modello di business che prevede collaborazioni con altre realtà imprenditoriali, vanta otto sedi espositive in Italia e una a New York, ed è riuscita a rendere fruibile l’arte in diversi contesti imprenditoriali come gallerie permanenti inserite in piste da sci, scuderie luxury sulle Dolomiti o beach club in Sardegna, offrendo così a possibilità ad un pubblico molto ampio di entrare a contatto con l’arte. Alla base della filosofia dell’azienda c’è educazione al bello e all’arte e, contemporaneamente, business grazie ad un team che mette sempre passione nel proprio lavoro.

Informazioni:

Orari d’apertura: Lun 15-19 - Mart/Sab 10-19

Phone: +39 393 8828710 +39 02.97070187

info@6499milano.com