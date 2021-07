Musica, Puglia: grande successo per le prime due tappe di "Porto Rubino"

Suggestivo viaggio del cantautore Renzo Rubino tra i mari pugliesi.

Grande successo per le prime due tappe di "Porto Rubino", il suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra i mari della Puglia. Tanti i compagni di avventura di Renzo, oltre a una super all star band, e gli ospiti d’eccezione: dalla serata del 19 luglio a Polignano a Mare (BA) in compagnia di Vinicio Capossela, Micah P. Hinson e Molla, a quella del 21 luglio a Castro Marina (LE) con Edoardo Bennato, Francesca Michielin, Fulminacci e Gigante, tante sono state le sorprese che gli artisti hanno riservato al pubblico, suonando alcuni dei loro grandi successi e omaggiando il prezioso mare pugliese."Porto Rubino" è ora pronto a sbarcare all’alba di domani, 23 luglio, nella splendida venue di Villanova (BR) per la terza imperdibile tappa già sold out con Michele Bravi e Roy Paci, e il 25 luglio alla grande festa finale di Maruggio - Campomarino (TA) con Mahmood, Francesco Bianconi, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Motta e Gino Castaldo.