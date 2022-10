Rai Senior, Antonio Calajò “Auguri per i 30 anni della Sede calabrese”

In un messaggio firmato dal Presidente Nazionale di RAI Senior Antonio Calajò e dal Delegato di RAI Senior in Calabria, Giampiero Mazza, arrivano oggi alla Sede di Viale Marconi gli auguri più calorosi di tutta RAI Senior,che non è altro che la grande famiglia dei dipendenti della RAI, moltissimi ancora in servizio ma molti altri ormai in pensione, dopo aver dato la propria vita all’Azienda. “E’ in nome soprattutto di questi nostri colleghi e compagni di lavoro che RAI Senior -dice Giampiero Mazza- ringrazia i propri iscritti per il senso di appartenenza che li lega ancora alla sede dove ognuno di loro ha prestato il proprio servizio”.

Il nostro impegno- sottolinea invece il Presidente Nazionale di RAI Senior Antonio Calajò sarà quello di favorire sempre di più in ogni sede regionale lo spirito di corpo e di appartenza, attraverso riunioni e manifestazioni culturali che ci ricordino soprattutto il passato. “Guai a dimenticare il nostro passato, perché è su questo che dobbiamo costruire il futuro.E nell’occasione del trentennale della Sede RAI della Calabria RAI Senior saluta e rende onore a tutti quei dipendenti che oggi non sono più in servizio, e che hanno lasciato alle giovani generazioni, quelle qui raccontate, il segno della propria presenza e del proprio percorso professionale”.