Roma, Campidoglio: al primo ballerino Daniele Nardi il Premio Internazionale Arte, Sport, Cultura 2022

Ieri si è svolta presso il Campidoglio nella Sala Giulio Cesare la Cerimonia di Premiazione del “Premio Internazionale 2022 Arte Sport Cultura”.

Il Premio Accademico di rilevato riconoscimento istituito da Blue World International Academy, ha portato l’attenzione su notevoli artisti internazionali con un alto profilo professionale per 15 categorie. Per la danza quest’anno ha premiato il primo ballerino e coordinatore didattico artistico nazionale il Maestro Davide Nardi.

Ad assegnare i premi nelle varie categorie è stata una giuria di eccezione con rappresentanti di importanti istituzioni come Roma Capitale, Regione Lazio, mondo accademico, terzo settore, comunicazione.

Il premio è stato consegnato dalla dott.ssa Mihaela Mitrut, presidente della Blue World International Academy, ed il Presidente della Giuria l’On. Fabrizio Santori.

“Chi può capire veramente di essere sulla strada giusta?” – ha detto al pubblico presente il Maestro Davide Nardi ad avvenuta premiazione – “Qualcosa però diventa possibile non appena si ritiene di meritarlo. Bisogna sempre essere sicuri di sé stessi e mirare alla stella più alta. Poi prevale l’Amore che ti fa portare avanti quei sogni in cui nessuno spera più, ma in cui credi follemente al di là del bene e del male.

Non si è mai in ritardo perché se è vero che l’Universo ci sta ascoltando, quello che è destinato a noi arriverà… prima o poi. Passione, impegno, costanza. Quante volte avete sentito queste parole?

Adesso parlerei di resilienza, di accettazione, di accudimento, di condivisione. Ecco cos’è forse un Premio! Secondo me non si vince, ma si riceve. E’ quel dono che ti fa scoprire l’infinità sacralità dentro di te, che sei un eletto. Spesso un Premio serve a ricordare qualcosa che è stato già fatto. Non siamo eroi. Io credo che dovrebbe invitare a non sprecare quel tuo talento per il futuro, e a dare importanza alla gentilezza dei piccoli gesti.

Un Premio non accade. Lo fanno accadere tutte quelle persone che insieme a te vogliono lasciare un’impronta indelebile. Lo modellano con i propri valori, gli imprimono la forza del duro lavoro fatto di sacrifici e di conquiste, gli assegnano sempre un nuovo significato, più profondo. Diventi Artista! Dentro batte il cuore di chi insieme a te non si arrende, e quel cuore non lo vuole proprio perdere.

Un Premio è sapere che si ha ancora molto da imparare… dalla Vita! Un Premio ti dimostra che non si è mai soli, né nei cieli né sulla terra. Che la pazzia del tuo essere ha un preciso istinto che fa da guida a chi sente risuonare le stesse magie!

Di un Premio si dovrebbe ricordare per sempre la Gratitudine che prova chi lo riceve, chi riceve un segno trascendentale come me in questo momento, come me quando vi guardo negli occhi uno ad uno mentre Danzo per tirar fuori quella Bellezza che non sapevamo di avere!

Vi porto tutti con me…”.