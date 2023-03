Roma celebra il trionfo della Pop Art con le opere di Roberta Modena

Andrea Nonni è un imprenditore sensibile alla cultura, per questo, nell’intento di arricchire la “mission” della propria Azienda concede opportunità nuove, ai talenti del mondo dell’Arte del nostro tempo. È un punto cardine, del suo progetto d’impresa, quello di dare spazio agli artisti che riescono a influenzare e a continuare la grande tradizione dello stile e del design italiano, che, con assoluto prestigio, riesce ancora ad imporsi nel mondo.



L’architetto Nonni, titolare di:” locali arreda”, sin dagli inizi ha inteso rivolgere il suo sguardo verso la vastità della natura “Osservarla e osservarla sempre - ci dice - è lì che è il vero segreto dell’innovazione e del design; la natura è fonte vera della creatività, modello delle nuove tendenze…”.



Il talentuoso industriale romano ha preparato l’evento di questa sera, con scrupolosa attenzione, le spaziose terrazze della sua azienda sono tutte illuminate; affollate da tanti ospiti arrivati qui appositamente. Quest’azienda Innovativa oggi ospita una iniziativa speciale, i suoi home-laboratory diventano palcoscenico, galleria e cenacolo culturale; la cosa travalica ogni aspettativa, ed acquista una vera e propria valenza strategica.



L’avvenimento è ospitato in un grande palazzo spazioso, ed è realizzato in un “avamposto difficile”, al centro di uno dei territori più complessi tra le periferie dell’Urbe, stiamo a San Basilio, zona gravata da tanti problemi, non ultimo l’isolamento culturale.



La notte incombe, le terrazze s’illuminano, ne viene fuori una serata speciale, scenografie fantastiche allestiste con nuove opere d’arte inspirate, quasi totalmente, alla Pop Art. La selezione dei quadri è opera dell’art manager Michele Crocitto. ospite principale della serata è la pittrice talentuosa Roberta Modena, che ha presentato l’ultima sua creazione: “Roman soup”, insieme ad alcune altre sue opere di grandi dimensioni, creazioni di assoluta e singolare bellezza.



L’artista domina, ed è assolutamente padrona dello spazio pittorico, per tecnica e visione d’arte possiamo iscriverla, per merito, a quel filone tutto italiano (di artisti geniali che hanno colto il segno della Pop Art e ne hanno elaborato opere oramai passate alla storia; come Valerio Adami, Mimmo Rotella, Mario Ceroli, Tano Festa, Giosetta Fioroni, Cesare Tacchi, Mario Schifano, Emilio Tadini Manzoni, Pino Pascali e dello stesso greco-italiano Jannis Kounellis) che, attinge e ripropone dalla "mitologia del quotidiano".



Roberta Modena riesce a far assurgere ad opera d’arte, ella porta in risalto oggetti di uso comune; dai semplici barattoli di concentrato di pomodoro alla rielaborazione di figure iconiche appartenenti alla memoria collettiva. Le sue sono immagini ripetute, poi mescolate, sovrapposte, colorate e decolorate, nuove rappresentazioni di volti di personaggi famosi; poi dettagli e, ancora stampe e giornali chirurgicamente sezionati, che l’artista ricolloca, riproduce, sovrappone e poi replica sezionando l’intero spazio dell’opera con costanza quasi geometrica.



La Performance romana di Roberta Modena, arriva dopo i successi, che l’artista latinense, ha riscosso in tante città d’Italia, dove ha portato la sua arte in tante esposizioni di prestigio.

La sorpresa della serata, è stata la presenza del grande fotografo artista: Giuliano Grittini, che è arrivato a Roma accompagnato da tante delle sue inseparabili opere, dedicate alla compianta poetessa Alda Merini; con lui abbiamo potuto assistere alla realizzazione in diretta di apposite serigrafie, stampate in loco, grazie alla maestria e all’amore per la materia da Linda Grittini; figlia d’arte sì, ma donna dotata di grandi capacità, di ottima conoscenza delle tecniche di stampa, dei processi di realizzazione e di uso delle serigrafie d’autore.



A completare l’evento bisogna dare rilievo anche alla presenza e, alla qualità degli altri lavori pittorici esposti, opera dell’artista cosentino Adolfo Atmabodh Magnelli. Un mix perfetto per una serata sorprendente con “Localiarreda” di Andrea Nonni e il suo Team di assoluto livello, (basta dare un’occhiata alla sua comunicazione d’avanguardia www.localiarreda.it).



Ospite della kermesse il poeta Plinio Perilli che ha intrattenuto gli ospiti della serata con una breve prolusione per la mostra, da annotare, la gradita partecipazione del professor Francesco Gallo Mazzeo, critico d’arte, docente presso l’Istituto Pantheon - Design & Technology di Roma e, la presenza di Rosario Sprovieri, scrittore, ex direttore del Teatro dei Dioscuri al Quirinale. Degno di sottolineatura è, non solo il grande talento di questi giovani artisti, ma la novità della proposta d’arte in spazi non convenzionali a cura di illuminati “privati sensibili alla cultura”, l’ampliamento dell’offerta culturale nell’Urbe, a favore dei giovani e delle giovani, che oggi si muovono, pur con obiettivi professionali diversi in tutti i campi della creatività e delle arti.



Giovani capaci di interpretare e gestire con competenza, ogni avanguardia tecnologica per metterle poi al servizio della nuova creatività e del coraggio necessario per le sfide del nostro tempo. Rinnovare, illuminare e rinfrescare la Pop Art, “per ritrovare linfa vitale fra le cromie della pittura dell’NTF”, così ci ha spiegato il giovane Leonardo Capula, un vero esperto della materia.



“Nuovo e sorprendente è, e sarà l’apporto tecnologico, che può” espandere” la luce dell’opera d’arte, per ritrovare serenità, per innovare l’ambient house con la distensione psicologica innanzi alle ingegnose applicazioni luminose, quando il quadro “s’accende” di luce e, i colori prendono vita” – lo ha detto ai convenuti l’ingegner Graziano Riccio quì in veste di artista, ma vero professionista della materia -. L’arte oggi, s’innova, acquista sonorità rievocative e raffinate; le pareti s’aprono su nuovi scenari in un’atmosfera composita atta a favorire momenti di rilassamento e di calma; una continuazione delle filosofie dell’ambient house oggi arricchite dalle esperienze sensoriali del “new soft chillout”. (RS)