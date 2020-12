Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 06 DICEMBRE 2020

Economia, politica e pandemia le tre parole chiave per l'apertura dei quotidiani internazionali. Brexit in primo piano sempre sulla stampa inglese: The Independent "Significative differenze bloccano la strada delle trattative sulla Brexit" foto di Boris Johnson nel suo studio al telefono con Ursula Von Der Leyen."All'improvviso l'epicentro" il NyT, nel taglio centrale la bellissima foto di due sub che riparano il reef in Messico e sul magazine "La vita sociale delle foreste". Miuccia Prada tra le donne dell"anno scrive il Financial Times che apre sul record dei contagi registrato negli States in una settimana. "Stati Uniti in ordine sparso davanti alla pandemia" riporta il francese Le Monde."La Cina riscrive la storia del coronavirus" nel taglio basso dello spagnolo El Mundo. Vaccini a tutta pagina sulla tedesca Bilt. Vaccini in primo piano in Italia: ieri l'annuncio che verranno stoccati nell"hub militare di Pratica di Mare, oggi l'intervista del Generale Portolano capo del Coi sul Corriere della Sera "Le Forze Armate smisteranno i vaccini". Prima pagina e inchiesta dell'Espresso. Occhi puntati sull'Avvenire "Gli 007 che studiano i segreti del virus, i bioinformatici dell'Università di Padova". Mutazione G del ceppo di Wuhan, 10 volte più pericolosa. "Putin vaccina tutti gratis" Libero a Mosca inizia la somministrazione del siero Sputnik V."Natale in pochi" consiglia Brusaferro Istituto di Sanità dalle pagine del Fatto. Miozzo capo del Cts sul Messaggero "Denuncia penale per i furbetti"."Guerra di Natale" il Giornale 70 mila agenti in campo "Super controlli nelle Feste" apre l'Avvenire. "Zaia ai Veneti, basta resse" sul Gazzettino. "Wall Street con Tesla, un ciclone da 550 miliardi" una delle brevi che riporta il Sole 24 Ore in prima, l'apertura è con l'intervista a Bonomi "Niente veti sul Mes" di spalla Sergio Fabrini "Mes e next generation". Carlo Sibilia sul Mattino "Invece io voto no e spiego perché". Sulla Stampa l'intervista al ministro Amendola che spiega l'utilizzo dei fondi "Recovery e Mes ecco il piano".Il Salva Stati che salva noi. "Recovery di fortuna" il Manifesto. Intervista al vice presidente Ue Timmermans sul Corriere della Sera "Recovery, l'Italia sa quello che deve fare". Sul Tempo "le regioni Pd vogliono i soldi europei e Zingaretti e Bonaccini scrivono alla Ue". Repubblica "Ultimatum Pd sul Mes". Spy story sulla Stampa "Cyber attacco al big dell'aerospazio Leonardo" hacker interno ruba segreti militari: 10 GB, 100mila file. "Due arresti per sottrazione dati a Nato e Difesa a Pomigliano D'Arco, un troyan di nuova generazione" riporta il Messaggero.