Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 15 gennaio 2021

Il team del Presidente eletto Joe Biden ha presentato un pacchetto da 1.900 miliardi di dollari con l'obiettivo di rilanciare l'economia statunitense danneggiata dalla pandemia da Covid-19. Nel piano di salvataggio americano la vaccinazione di massa, per tutti. Biden si è impegnato ad aumentare con imponenza la vaccinazione a livello nazionale per distribuire 100 milioni di persone in 100 giorni.La notizia del giorno è sulla stampa internazionale. Lo riportano il WSJ, il NYT, il FT. “Donald Trump doppio impeachment storico"Le Monde. In Francia Francia coprifuoco alle 18 per evitare il lockdown, l'apertura per le Figaro. “Merkel e lockdown"The Bilt. Il processo alla mafia italiana e le indagini del procuratore Antonio Gratteri si leggono invece sulla stampa olandese e sul The Times. In Italia (ma non solo). Stato di emergenza prorogato al 30 aprile 2021, divieto di spostamento fra regioni confermato fino al 15 febbraio a prescindere dal colore e introduzione della zona “bianca”. Sono le principali novità del dl varato la scorsa notte dal Consiglio dei Ministri. Stasera, invece, il Cdm è convocato per lo scostamento di bilancio. Il premier Conte, dopo l'apertura della crisi di governo e i colloqui al Colle e ha parlamentarizzato la crisi: lunedì alla Camera e martedì al Senato il voto di fiducia all'Esecutivo, per la verifica dei numeri di maggioranza. La UE ha esortato l’Italia alla responsabilità. “Garantire miglior uso dei fondi per la ripresa” e la presidenza di Lisbona ha scritto ai governi Ue: “Accelerare la ratifica delle risorse proprie”. In Estonia, si è dimesso il premier Jüri Ratas riporta Euronews, mentre spicca sulla Stampa “La democrazia femminile" con la Kallas alla guida dell'Estonia sono 6 le donne che comandano il grande nord. Foto di Kaja Kalas, primo ministro estone. In Italia la crisi di governo impatta subito, su Borsa e spread. Milano si è appiattita unica piazza finanziaria d'Europa che ieri ha chiuso in negativo (-0,47%). “La fiammata dello spread costa cara" il ministro Gualtieri sul Sole 24 Ore, “La politica egoista può costare cara" Tronchetti Provera su Repubblica.Sempre sul Sole la Cina “Dicembre da primato, surplus commerciale" si legge in prima pagina. “Consulta, salute, stop regioni” ancora in prima. Inchiesta di Bergamo blitz delle Fiamme Gialle, perquisiti ministero, regione Lombardia e Issn. Sui quotidiani.Dodici regioni arancioni. Sci, palestre e musei le nuove regole in vigore da domani. L’apertura dei giornali questa mattina è di massima sulla situazione politica. “La sottile linea rossa" la Sicilia. “Roulette giallorossa" il Manifesto. “Conte ter con gli esuli renziani" il Messaggero. Intervista a Amendola “Anche Renzi usò i responsabili". “Romeo, vi spiego come andò con il papa' di Renzi" sul Riformista. Intervista a Matteo Renzi sulla Stampa “Conte non ha i voti". “Conte va alla sfida in Parlamento" apre il Corriere della Sera. Di spalla Enrico Letta “Lo strappo? Pura follia". “Amendola “Fondi Ue basta accuse".“Salvini “Va impedita la maggioranza minestrone". Massimo Gramellini nel taglio basso “Elogio di Scilipoti". “Scilipoti è lui" Marco Travaglio sul Fatto. Su Libero Matteo Salvini “Mezzo mondo va a votare”. Berlusconi ricoverato in Francia “Cuore Matto" la Verità. “Gli antidoti alla mossa del caciocavallo" sul Foglio nel Fogliettone. “La Conta di Conte" Repubblica. Editoriale di Michele Ainis “La genetica della crisi". Occhi puntati, taglio basso, sul fatto del giorno. O del secolo. “Ufo, migliaia di avvistamenti nei file della Cia".