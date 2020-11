Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 6 novembre 2020

La Casa Bianca con la conta dei voti per gli esiti delle elezioni e la Casa Italia con la conta sui parametri per la chiusura delle regioni e le misure anti pandemia sono oggi i due principali temi di apertura delle prime pagine dei quotidiani in edicola."Italia a colori tra continui livori" apre la Gazzetta del Mezzogiorno. "La divisione in fasce non è il calcio mercato" dice Stefano Bonaccini intervistato dal Corriere della Sera. "I 12 parametri che hanno salvato dal blocco il Friuli Venezia Giulia" il Messaggero Veneto."Le regioni conoscevano già da un mese i criteri dei nuovi lockdown" a tutta pagina il Domani. Editoriale di Marcello Sorgi sulla Stampa "Il teatrino delle Regioni" decisivo l'intervento del Quirinale. "Rivolta dei governatori" l'apertura del giornale che intervista il presidente della regione Piemonte Cirio "Perché la Campania resta aperta e il Piemonte no?". Speranza "Irresponsabili". "Tutti contro tutti" si legge sul Giornale. "Contagi e morti salgono ancora è lite" il Corriere della Sera editoriale di Massimo Franco "L'obbligo del dialogo"."Il tricolore della discordia" scrive Repubblica. Ieri 34500 contagi e 445 decessi. "Ci mancava l'algoritmo" il Tempo. "Virus in corsa si stringe" apre l'Avvenire. "Chiudono ma non pagano" la Verità.Prime pagine incentrate sulla giustizia per il Dubbio e il Riformista. In cronaca: ieri i funerali commossi a Roma di Gigi Proietti. La curiosità: una donna il nuovo 007. Economia: MF "Piano Ue contro Google & Co" il 7 dicembre della Commissione Ue. Italia Oggi "Emergenza bilanci" il titolo scelto per l'apertura. Sole 24 ore "Produttività Italia scivola sottozero". "Così la Fed tranquilizza l'America" nel taglio basso e di spalla "Accordo Ue sullo stato di diritto, no di Polonia e Ungheria"."Debolezza europea e appetiti di Erdogan". "Italia sotto esame per i rapporti con Pechino. Casa Bianca, cambio di strategia, Europa al fianco, duri con la Cina" riporta il Messaggero "Biden, vincerò , ma ora calma". Verdetti sospesi in 5 Stati, già respinti due ricorsi di Trump. "Make America Dream Again" nel Fogliettone del Foglio. "Showdown" apre il Manifesto, America alla resa dei conti. "Barricato in Casa (Bianca)" la Nazione.