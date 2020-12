Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL15 DICEMBRE 2020

Covid-19, Natale, vaccini sulla stampa tedesca, spagnola e su quella francese. Brexit, ultime trattative per evitare il no-deal. El Mundo “Biden accusa Mosca di hackerare”. “Stati riuniti” è invece l’apertura del Manifesto sul rito formale del riconoscimento della vittoria alle presidenziale Usa.“I grandi elettori mettono il sigillo, Biden presidente” lo riporta il Corriere della Sera nel taglio centrale della prima pagina che apre con “Blocco di Natale governo diviso” Londra richiude, il virus è mutato. “Attenti, o avremo il marzo del 2020” dice l’infettivologo Ippolito in una intervista. “Terza ondata, l’Europa chiude, ministro divisi sull’Italia rossa” scrive Repubblica. “Zona rossa da Natale alla Befana” il Messaggero.Il contagio in Italia non cala. “Pregliasco: riaprire le scuole un rischio”. “Le carte nascoste sul virus in Italia” report Oms ce lo racconta invece oggi il Giornale mentre la Nazione sceglie la scienza “Gli scienziati, a Natale chiudere tutto”. “Un rosso Natale” titola l’Avvenire. “Covid, il Cts misure rigide per tutti” nel taglio basso del Sole 24 Ore. Politica.“Parte la verifica, finisce il rimpasto” scrive il Dubbio che intervista Carlo Cottarelli su giustizia e Recovery. “Rimpasto nelle Spa statali” apre Milano Finanza, 100 i posti da rinnovare nelle controllate del Tesoro. Mario Draghi in primo piano sul Messaggero con il rapporto al G30 e su Repubblica “Basta aiuti a pioggia”. Sulla Stampa l’intervista al premier Conte “Avanti solo se uniti”. “Cyber attacchi, nel mirino di Mosca 300mila società e istituzioni” tra i titoli per gli esteri.