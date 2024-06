Regionale Trenitalia: Lazio, modifiche alla circolazione tra Monterotondo e Fiumicino Aeroporto

Dal 18 al 22 giugno 2024 per lavori di manutenzione programmati da RFI nella stazione di Roma Tuscolana la circolazione ferroviaria sulla linea FL1 tra Monterotondo e Fiumicino Aeroporto subirà delle modifiche.

Le attività si svolgeranno in notturna e coinvolgeranno i seguenti treni:

- Il treno regionale 5906 delle 05:01 – dal 18 al 22 giugno - è cancellato da Roma Tiburtina a Roma Ostiense.

- Il treno regionale 20393 delle 05:32 – dal 18 al 20 giugno - è cancellato da Monterotondo – Mentana a Roma Ostiense.

- Il treno regionale 20747 delle 22:42 – dal 18 al 21 giugno - è cancellato da Roma Ostiense a Roma Tiburtina.

- Il treno regionale 20745 delle 22:12 - dal 17 al 19 giugno - è cancellato da Roma Ostiense a Monterotondo – Mentana.

Attivo servizio con corse bus. I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia.